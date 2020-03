Locatelli (Consiglio superiore di sanità): 'Possibile la proroga della chiusura delle scuole'

«E' stata fatta una scelta di sospendere fino al 15 marzo» le scuole, «con la possibilità di riconsiderare e rimodulare la scelta in base a quello che sarà lo scenario epidemiologico che andremo a verificare giorno per giorno». Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli in conferenza stampa non escludendo la possibilità di un allungamento della misura. «Potrebbe configurarsi questa eventualità» ha risposto infatti a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile un allungamento dei tempi.

Burioni, chiusura scuole è indispensabile

«Considerati i numeri attuali, la chiusura delle scuole è un provvedimento indispensabile. Mi stupisco che qualcuno con un minimo di raziocinio possa non essere d’accordo». Lo scrive il virologo Roberto Burioni su Twitter commentando la decisione del governo di sospendere le lezioni fino al 15 marzo.

«Molti - aggiunge Burioni citando le parole dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco - stanno usando l’assenza di evidenze per contestare la misura che chiude le scuole. Sfido chiunque a trovare una pubblicazione su come prevenire la diffusione di un virus comparso pochi mesi fa sulla faccia della Terra».