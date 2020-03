Pizzarotti: 'Allo studio il taglio delle rette scolastiche'

Federico Pizzarotti, con un post sul suo profilo Facebook, annuncia che il Comune sta studiando un provvedimento per ridurre le rete scolastiche negli asili.

"Le famiglie parmigiane con i bambini a casa - cosa doverosa e giusta - non possono accollarsi il costo delle difficoltà dovute al coronavirus - scrive il sindaco -, per questo stiamo studiando un provvedimento che intenda assicurare un ridotto pagamento delle rette scolastiche. Ora è difficile quantificare la riduzione effettiva per singola famiglia: tutto è ancora in evoluzione, per avere un quadro chiaro dobbiamo attendere le decisioni future del governo sul sistema scuola. Ma l’obiettivo è solo uno: aiutare e tutelare le famiglie parmigiane con i bambini a casa, sgravando il costo delle rette. Vi terremo aggiornati. Ps: dobbiamo continuare a seguire alla lettera le indicazioni del decreto legge emanato ieri: evitare luoghi affollati e ridurre l’attività sociale. Meglio lo facciamo, prima torniamo alla realtà quotidiana. C’è un solo nemico, uniti e senza fermarci lo battiamo".