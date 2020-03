Coronavirus, Bonaccini: 'L'Emilia Romagna regge ma dobbiamo essere pronti a ogni evenienza'

«In Emilia-Romagna il sistema sta reggendo», ma «dobbiamo essere pronti a ogni evenienza e non sottovalutare nulla». A dirlo il governatore, Stefano Bonaccini, a 'L'Aria che tira' su La7.

Bonaccini ha voluto ringraziare operatori, medici, infermieri e farmacisti e spiegato la nomina dell’ex assessore Sergio Venturi a commissario: «L'attuale assessore è stato contagiato, è a casa e sta bene, ma da queste parti siamo abituati a prendere decisioni in poche ore». E ha chiesto alla politica di non dividersi: «Se in queste situazioni non si superano le differenze di appartenenza, vuol dire che non c'è una classe dirigente adeguata: verrà il tempo di dividersi nuovamente, ma ora vanno evitate le polemiche inutili e pretestuose che rischiano di danneggiare i messaggi che dobbiamo dare all’opinione pubblica».

CORONAVIRUS, CASA PROTETTA E PENSIONATO ALBERGO DI FIDENZA CHIUSI ALLE VISITE ESTERNE

La Casa protetta e il Pensionato Albergo di Fidenza sono chiusi alle visite esterne per salvaguardare la salute degli ospiti e preservarli dal rischio di contagio da coronavirus. La chiusura è stata concordata tra l'Amministrazione Comunale, ASP "Distretto di Fidenza" e Cooperativa Aurora Domus in conformità con quanto stabilito dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera M.

I familiari degli ospiti non possono, quindi, accedere alle strutture se non in casi di assoluta necessità, che vanno preventivamente comunicati telefonicamente ai coordinatori che provvederanno a sottoporli ai responsabili sanitari delle strutture per valutare eventuali eccezioni.