L’Associazione Centro Antiviolenza di Parma, in occasione della Festa della Donna, prende parola per ricordare la necessità di parlare di donne e dei loro diritti tutti i giorni e non solo l’8 marzo. "Per questo - scrive l'associazione in un comunicato diffuso oggi - rendiamo i pubblici i nostri dati delle donne accolte al 31.12.2019 ricordando il lavoro che c’è ancora da fare perché anche in Italia venga applicata correttamente la Convenzione di Istanbul e perché la lotta alla violenza contro le donne e i/le loro figli/e e contro gli stereotipi di genere sia all’ordine del giorno. Chiediamo alla politica e alla società civile una presa di coscienza reale riguardo alla situazione italiana alla luce della condizione attuale del nostro Paese. Le donne da noi accolte infatti, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, sono state 323 tra cui 287 hanno subito violenza; 124 le italiane e 110 le straniere. La maggior parte dichiara di aver subito violenza psicologica (224) e a seguire fisica (179), economica (105) e sessuale (37). La maggior parte chiede un colloquio di sostegno (117) e informazioni (94) mentre 64 donne hanno chiesto una consulenza legale e solo 10 psicologica. Abbiamo ospitato nelle nostre case 64 donne di cui 42 con figli/e per un totale di 142 minori. Chiediamo, di nuovo, che la voce delle donne venga ascoltata tutti i giorni e non solo l’8 marzo!"

