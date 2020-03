La domenica è ecologica: tornano i divieti per le auto più inquinanti

Domani domenica ecologica, con stop ai mezzi inquinanti entro l'anello delle tangenziali, dalle 8,30 alle 18,30.

Lo stop è previsto per veicoli a benzina pre-euro ed Euro 1; veicoli diesel fino ad Euro 3 compreso; cicli e motocicli pre-euro. Possono, invece, circolare gli autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 2 o superiori; autoveicoli con alimentazione diesel omologati Euro 4 o superiori. Gli autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida e gas metano o Gpl; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling) ciclomotori e motocicli elettrici; inoltre veicoli derogati in ordinanza quali ad esempio, famiglie con una fascia Isee inferiore a 14 mila euro; veicoli diretti agli alberghi, i veicoli di persone che svolgono attività di tipo sanitario, i mezzi che trasportano prodotti deperibili, i mezzi con a bordo portatori di handicap, e tutti gli altri veicoli espressamente indicati nell’ordinanza pubblicata integralmente sul sito del Comune di Parma.

In caso d’inosservanza dei provvedimenti è prevista la sanzione amministrativa pari a 164 euro, ridotti a 114,80 se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Le auto potranno raggiungere i parcheggi scambiatori che in città sono otto e sono collegati con il centro dagli autobus.

Il parcheggio Sud Est, in via Traversetolo (uscita 17 della tangenziale) è servito dalle linee 8 e 11. Il parcheggio Sud, in via Langhirano, vicino alla rotonda del Campus universitario (uscita 15 della tangenziale), è servito dalla linea 21 nei giorni feriali e dalla linea 7 nei giorni festivi. Il parcheggio Nord, nei pressi del casello dell'Autostrada A1 (uscita 6 della tangenziale), è servito dalle linee 2 e 7. Il parcheggio Ovest, sulla via Emilia, nei pressi dell'intersezione con la tangenziale (uscita 10), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi. Il parcheggio Est, nei pressi del quartiere Ex-Salamini (uscita 19 della tangenziale), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi. Il parcheggio di viale della Villetta (uscita 13 della tangenziale) con emettitrice automatica in viale Villetta/angolo via Stirone, è collegato al centro città con la linea 1. Il parcheggio Palasport, in largo Beccaria, (uscita 12 della tangenziale) è servito dalla linea 5. Il parcheggio Cavagnari, (uscita 12 della tangenziale) è collegato al centro con la linea 6.

Se si lascia l'auto al parcheggio si può acquistare il biglietto alle emettitrici automatiche: 2,50 euro per parcheggiare e utilizzare qualsiasi autobus della rete urbana, tutto il giorno. È possibile utilizzare anche un biglietto ordinario che, timbrato in vettura, avrà validità limitata a 60 minuti. Si ricorda, poi, che sono entrate in vigore le linee notturne incluse nel prezzo.

