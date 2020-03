Verso misure drastiche per Parma, Lombardia e altre 10 province almeno fino al 3 aprile

Anche Parma sarebbe stata inserita nell'elenco della "zona rossa", una zona dalla quale non si può né uscire né entrare se non per "indifferibili motivi di lavoro o situazioni di emergenza". E' questo il provvedimento incluso nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che secondo indiscrezioni sarà pubblicato nelle prossime ore.

Il decreto riguarda la Lombardia e 11 province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria) sarà consentito solo per motivi «gravi e indifferibili», di lavoro o di famiglia. Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile.

Viene prevista la sospensione di eventi pubblici, la chiusura di musei, palestre, piscine, teatri, stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario. Bar e ristoranti dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione. Divieto di accesso al pronto soccorso. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Nel decreto c’è un invito a limitare la mobilità interna alle «zone di sicurezza».

Nelle prossime ore scatteranno altri divieti in tutta Italia . Saranno chiuse discoteche, locali da ballo e feste, pub e sale giochi, sale scommesse e bingo. Non si potranno organizzare feste o eventi pubblici. I ristoranti e bar dovranno mantenere un metro di distanza.