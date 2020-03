Nuovi orari e cambi di percorso: martedì lo speciale della Gazzetta

A partire da lunedì 16 marzo cambieranno orari e percorsi per quattro linee Tep: la 9, la 11, la 12 e la 15. Dato che in alcuni casi il numero degli autobus verrà aumentato, ci saranno anche nuove 13 assunzioni, tutte a favore delle donne. La Gazzetta di Parma dedicherà due pagine, che verranno pubblicate martedì, per spiegare le modifiche agli orari e ai percorsi. «In questi mesi abbiamo ascoltato le istanze che sono pervenute dai quartieri, abbiamo incontrato le persone che ci abitano e compreso le necessità espresse», commenta Tiziana Benassi, assessore all'Ambiente. «Con questi interventi diamo oggi una risposta alle richieste ricevute, perché la mobilità pubblica possa rispondere sempre meglio alle esigenze dei cittadini».

LINEA 9

A ovest, la linea viene prolungata al quartiere artigianale Crocetta, fino a via Bonomi e via Nitti (capolinea), ogni ora nei giorni feriali. A est, invece, la linea prolungherà il suo percorso dopo l’attuale capolinea di via XXIV Maggio, proseguendo fino a via Bach, via Strauss e Marore. La navetta di Marore viene quindi soppressa e il suo percorso incluso interamente nella 9.

LINEA 11

La linea non subisce modifiche di percorso, ma l’offerta di servizio viene potenziata così da rendere le corse più regolari e puntuali.

LINEA 12

Le corse non entreranno più nel quartiere artigianale Crocetta che, come detto, dal 16 marzo sarà servito dalla linea 9. Dalla via Emilia Ovest, dunque, le corse proseguiranno per via Cremonese verso Fognano e i prolungamenti a Eia e Roncopascolo.

LINEA 15

In direzione sud, dopo la fermata della stazione ferroviaria, il bus svolterà in via Bottego per percorrere via Verdi. Inoltre, dall’attuale capolinea di via Racagni, la linea proseguirà il suo percorso verso via Duca Alessandro, via 7 Fratelli Cervi, via Martiri di Cefalonia (in direzione opposta via Alberti), strada Sant'Eurosia, via Casaburi, via Capriolo, con nuovo capolinea in strada Argini.

