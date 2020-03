Oggi alle 18 la replica della messa del vescovo su «12 Tv Parma»

Ha avuto un grande successo la trasmissione della messa celebrata dal vescovo Enrico Solmi, che è andata in onda alle 11 su 12TvParma e che andrà in onda in replica, alle 18. Un bel segnale in questo momento difficile riscontrato le proprie abitazioni e che non volevano rinunciare all'incontro domenicale con la parola del Signore. Solmi: l'appuntamento con i catechesi “Frammenti di vita” il mercoledì alle 18 e in replica il giovedì alle 8, dopo il “Tg mattina”, e “Il Vangelo della domenica ”sabato alle 18 e in replica la domenica alle 8. I telespettatori registrati scrivono al vescovo, all'indirizzo vescovo@diocesi.parma.it, per offrire spunti di riflessione per le trasmissioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA chiesa