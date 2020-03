Coronavirus: sono iniziati a Parma controlli in stazione e nei caselli. 4 locali chiusi e sanzionati. Berceto: multe agli escursionisti

Sono scattati questa mattina in provincia di Parma i primi posti di blocco per il controllo degli spostamenti delle persone all’interno del territorio provinciale, che fa parte delle zone chiuse previste dal decreto. Per ora non si segnalano criticità. ma il traffico si è notevolmente ridotto nelle ore non di punta. Controlli sono stati effettuati anche in stazione e ai caselli autostradali. Sono iniziati subito da parte delle forze dell’ordine i servizi di controllo su esercizi pubblici e commerciali.

Le Forze dell’Ordine hanno verificato 218 esercizi pubblici e commerciali ed hanno accertato 3 violazioni nel Comune di Parma e 1 nel Comune di Borgotaro. È proceduto alla chiusura immediata dei locali ed alla denuncia dei responsabili, ai sensi dell'art. 650 cp, per l'inosservanza dei regolamenti dell'Autorità. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con il massimo rigore.

Una scampagnata nei boschi parmensi salatissima per alcuni gruppi di escursionisti che avevano deciso di trascorrere alcune ore sulle montagne nella zona di Berceto. I carabinieri forestali hanno fatto alcuni controlli fra ieri ed oggi e, in base all’ultimo decreto, hanno multato i gruppi che si erano recati nella zona senza necessità e, soprattutto, senza rispettare le indicazioni di mantenere le distanze fra persone.