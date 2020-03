Lavori alla rotatoria via Bizzozero e viale Solferino: variazioni alle linee bus

Si comunica che, a seguito di lavori interessanti la rotatoria tra via Bizzozero e v.le Solferino, dall’inizio del servizio di martedì 10 marzo 2020 e fino al termine dei lavori, le linee di trasporto pubblico interessate subiranno le modifiche di percorso di sotto evidenziate:

linea urbana n. 2: provenienti dal centro città e diretti verso largo VIII Marzo, giunti in v.le Solferino, i bus percorreranno v.le San Martino, v.le Rustici, per riprendere il regolare percorso sul ponte Dattaro. Nessuna deviazione in direzione contraria.

linea urbana n. 12: provenienti dal centro città e diretti verso strada Pastrengo, giunti in v.le Solferino, i bus percorreranno v.le San Martino, v.le Rustici, ponte Dattaro, strada Langhirano, inversione di marcia alla rotatoria, di nuovo strada Langhirano, ponte Dattaro, via Montebello, e riprenderanno il consueto tragitto in strada Pastrengo. Nessuna deviazione in direzione contraria.

Linee extraurbane interessate: continueranno ad osservare la deviazione attualmente in atto.

Lungo i percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate presenti.