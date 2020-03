Pizzarotti 'telefona' ai parmigiani: 'Situazione seria, dobbiamo essere responsabili'

Il sindaco di Parma, con Alert System, ha inviato una telefonata a tutti i parmigiani.

Ecco il testo

Care concittadine e concittadini, sono Federico Pizzarotti Sindaco di Parma e volevo darvi un aggiornamento sulla situazione che stiamo vivendo.

Come saprete il contagio da coronavirus è in aumento in Italia, e nessuno al momento ha vaccini che ci possano proteggere.

La situazione è seria.

Contro il Coronavirus abbiamo un’arma molto efficace se applicata, la prevenzione: dobbiamo stare a casa il più possibile. Dobbiamo limitare i nostri spostamenti per soli motivi di lavoro, evitando ogni altro tipo di spostamento se non per strettissima necessità.

Nella notte di sabato il governo ha firmato un decreto che vede Parma tra le zone con maggiori restrizioni.

Dobbiamo essere responsabili nelle nostre azioni e seguire le direttive del decreto del presidente Conte, valido fino al 3 di aprile.

Meglio applicheremo queste regole, prima usciremo da questa difficile situazione. Non fidatevi di messaggi dei social, ma utilizzate solo i canali istituzionali del governo, della regione e del comune.

Sta a noi regolamentarci non affollando supermercati e negozi, ma nemmeno parchi e altri spazi pubblici. L'obiettivo deve sempre essere cercare di evitare aggregazioni e attività inutili o rimandabili.

Ho fiducia in voi e nella vostra responsabilità. Per battere il Coronavirus, ora, serve l’aiuto di tutti.

Battiamo il virus restando in casa.