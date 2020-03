Tep, cambiano gli orari: in vigore quelli delle vacanze scolastiche

Cambiano gli orari degli autobus. Lo comunica la Tep con un messaggio sul proprio sito internet:

"Come previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano a Parma e provincia seguirà, a partire dall'8 marzo e fino al 3 aprile, l'orario invernale previsto nei periodi di vacanza scolastica. I bus urbani pertanto seguiranno l'orario previsto nei quadri degli orari pubblicati sul sito e sono sospese tutte le corse bis dedicate agli studenti. Per il servizio extraurbano, gli orari in vigore sono quelli pubblicati sul sito ; le corse indicate con la nota "si effettua nei giorni di scuola" non sono previste.