C'è chi propone esami a domicilio e bollette azzerate: occhio alla truffa

Continua a dilagare il contagio da fake news in provincia. A Fidenza, sui social sono stati segnalati sedicenti operatori di acqua, gas ed energia elettrica, anche se sembra che nessuno abbia abboccato. «Mi ha suonato il campanello una ragazza – racconta un fidentino – qualificandosi come operatrice di una azienda del gas. Aveva in mano una busta e voleva entrare a tutti costi. Ma io non ho risposto né ho aperto. Le ho gridato che se avesse aspettato un attimo, avrei chiamato la mia azienda del gas, per sapere se effettivamente avesse mandato qualcuno per consegnare documenti. A quel punto è scappata. Pertanto mi rivolgo a tutti i fidentini, invitandoli a prestare attenzione».

Altri borghigiani hanno spiegato di essere stati contattati, da una giovane, forse la stessa. «A me - aggiunge un altro fidentino - hanno suonato dicendo che offrivano un bonus per l'energia elettrica, con la scusa di agevolazioni, in concomitanza con l'emergenza coronavirus. Sciacalli». Una, residente nel centro storico, ha spiegato che un giovane, con pettorina e cartellino, ha suonato dicendo che doveva consegnare moduli da compilare, per non pagare le bollette di acqua e gas, per l’emergenza coronavirus. «Ma ho capito subito che era una scusa: nessuno ci ha informato della novità, che fra l’altro sarebbe per alcuni comuni dell’area rossa».

Anche a Collecchio si segnalano incursioni di truffatori. Ma con altre modalità. C'è infatti chi si presenta alle porte dei collecchiesi (ma anche in altri comuni della pedemontana) proponendo tamponi a domicilio gratuiti. Un falso clamoroso. Nel caso si verificasse, suggerisce il Comune, la prima cosa da fare è segnalarlo alle forze dell’ordine e soprattutto non aprire la porta. Potrebbe, infatti, essere una scusa per entrare nelle abitazioni e mettere in atto furti o truffe. In passato molti sono stati derubati di denaro e gioielli da falsi letturisti di acqua, luce gas; da falsi addetti del Comune e da falsi rappresentanti delle forze dell’ordine. La cautela è d'obbligo.

La Polizia ha segnalato la diffusione di messaggi falsi, le cosiddette fake news, sia scritti che audio, che continuano a circolare mediante applicazioni di messaggistica, chat o social network, via smartphone. «Non provengono da fonti ufficiali – spiega la nota del Comune – e contenenti notizie che generano allarme ingiustificato, potenzialmente pericoloso per la popolazione e punibile per legge. A questo proposito, s’invitano i cittadini a non condividere questi messaggi ed a segnalarli tramite il sito della Polizia stessa. Anche il Comune di Collecchio procederà in tal senso, a tutela di tutta la comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA truffe

coronavirus