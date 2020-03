Due operatori sanitari rubavano mascherine e dispositivi medici all'Ausl per rivenderli a prezzi esorbitanti: denunciati

Continuano i controlli sul territorio delle forze dell'ordine. La Guardia di Finanza ha individuato una sala slot che aveva abusivamente messo in vendita prodotti disinfettanti e mascherine chirurgiche. Il titolare è stato segnalato alla Procura per il reato di ricettazione in quanto è stato accertato che i dispositivi medico-sanitario provenivano dalla locale AUSL e sottratti da C.P., quarant'anni di Parma, all'azienda sanitaria. I prodotti erano venduti a prezzi esorbitanti (70 euro per una mascherina) sfruttando, in modo speculativo, l’aumento della domanda dell’ultimo periodo.

Un altro operatore sanitario, G.I, di 58 anni residente a Torrile (PR), è stato trovato in possesso di merce sottratta dall'azienda ospedaliera di Parma.

A carico di entrambi i dipendenti pubblici viene ipotizzato dalla Autorità Giudiziaria il reato di peculato.

Tutti i prodotti (alcune centinaia di pezzi tra mascherine chirurgiche, guanti in lattice, prodotti igienizzanti), che al momento risultano di particolare utilità pubblica e di difficile reperimento, sono stati sottoposti a sequestro in vista della successiva restituzione alla locale Azienda Ospedaliera.