Il caro Amuchina «Prezzi gonfiati» La rabbia dei lettori

Dal momento dello scoppio dell’emergenza coronavirus Amuchina e disinfettanti vanno a ruba. C’è anche qualcuno che approfitta della situazione gonfiando i prezzi di questi prodotti. Alla «Gazzetta» sono arrivate diverse chiamate di cittadini per segnalare sovrapprezzi e vendita sotto banco di Amuchina in alcuni esercizi commerciali. A fare chiarezza sui prezzi reali di questi prodotti, stabiliti secondo delle precise tariffe previste per legge, è Alessandro Merli, presidente di Federfarma. «I prezzi a cui vengono vendute le preparazioni galeniche in farmacia variano in media dai 5 ai 10 euro, a seconda del quantitativo di prodotto acquistato – spiega - Per le preparazioni galeniche c’è infatti una precisa tariffa statale che va applicata e che non può essere gonfiata per nessun motivo. Sono sempre più numerose le farmacie che si stanno attrezzando per preparare e vendere questi preparati, così da rispondere alle richieste dei parmigiani».

«Le farmacie rappresentano un presidio fondamentale, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria – aggiunge –. Siamo sempre aperti e cerchiamo di non limitarci a vendere farmaci, ma a consigliare e confortare le persone, spesso spaventate da questa situazione eccezionale. Purtroppo bisogna fare i conti anche con chi tiene comportamenti scorretti, rubando i dispenser presenti all’ingresso delle farmacie». «Al momento – conclude - non ci risultano sovrapprezzi o comportamenti scorretti da parte di colleghi, ma verificheremo di persona che tutto avvenga nella massima correttezza».

