«Cari alunni, cari genitori...»: in audio e lettere la vera lezione ai tempi del virus

In questi giorni surreali, quando voglio ossigenare di speranza i pensieri, ascolto un audio. Non è di un forse-virologo, nè di una presunta-pediatra, men che meno del "ricercatore cinese che parla italiano perchè sta con la zia del cognato della vicina di un amico fraterno e dunque fidatissimo: per questo ve lo giro".

No: la voce è quella di Daniela Bernazzoli, dirigente della scuola primaria e secondaria Il Seme di Castione Marchesi. L'ha registrato e inviato alle famiglie tramite WhatsApp all'indomani dello stop alle lezioni causa coronavirus.

E' lungo: quasi 7 minuti, per fortuna. Perché mai come oggi c'è bisogno del balsamo di una voce calda e calma, e di parole scelte. Non è solo lungo: è stato anche tempestivo. La decisione sulle scuole è arrivata di domenica, ad aule vuote. Ed è stato un distacco ancora più forte e spaesante per alunni, alunne, docenti e pure per noi genitori: non c'è stato il tempo per spiegare e parlarne in classe, non c'è stato il tempo di (r)accogliere le preoccupazioni, di un primo soccorso con la letteratura, con la scienza, la matematica, il disegno. Non c'è stato – soprattutto - il tempo di salutarsi.

Ci si è ritrovati - tutti e subito – lontani e allontanati. Separati, impreparati e in un vortice di domande. E quelle dei bambini e delle bambine - si sa - sono chirurgiche, urgenti, scivolosissime. "E' stato Dio?", hanno chiesto a casa mia, per esempio.

E allora eccolo, l'audio della preside in quelle prime ore di disorientamento. Si affida al sapere, a Manzoni e al racconto – inchiodante da quanto è moderno - dell'epidemia della peste a Milano del 1630 (" in quelle pagine c'è già tutto: dalla caccia all'untore al disprezzo per gli esperti, la razzia dei beni di prima necessità") per trarne una lezione: "Amare la verità più che le nostre opinioni. E cercarla, la verità".

Poi, con grandissimo affetto e saggezza, invita alunni e alunne - ma il messaggio resta inevitabilmente addosso anche ai grandi – a usare "questi giorni per capire chi siamo e per guardarci in azione: scoprire in cosa consiste la nostra vita e cosa consideriamo importante". Per "riscoprire che tutto è dono" e che niente è scontato: dagli amici alla libertà di divertirsi. "Rischiate la vostra creatività", incoraggia: per non buttare i giorni, per restare comunque in contatto, per far sentire meno solo chi è più solo.

Non è stata la sola a usare la creatività – cit. – per raggiungere la sua scolaresca, ed interpretare il suo ruolo ai tempi del virus e della paura. Conosco quell'audio perchè me ne ha fatto dono la mamma di un suo alunno. Ma ciascuna e ciascuno di noi ne ha sicuramente incrociati altri: di audio, video, dirette social e lettere aperte in cui presidi, maestre, prof hanno lasciato una lezione bellissima. Hanno restituito ad alunni e alunne di ogni età il valore – sempre - della cultura, il potere benefico delle parole messe insieme con cura, l'impegno a restare punti di riferimento, la preziosità della scuola come luogo di incontri, legami, esperienze. E di una quotidianità sottovalutata.

Hanno lasciato parlare anche la tenerezza: e pure questa è una lezione. Perchè è stata capace di abbattere il rigore dei ruoli e di avvolgere davvero in un abbraccio, ideale ma caldissimo. Di trasformare l'amaro della paura nella dolcezza della nostalgia e dell'urgenza di un nuovo incontro. Quante cose - abbiamo scoperto grandi, piccoli e medi - ci sono da dirci e da darci.

"Forse non ci crederete, ci mancate – ha scritto a ragazzi e ragazze Stefano Manici, insegnante di storia e filosofia all'Istituto Mario Lodi di Parma. - . Ci manca poter condividere il sapere. Ci sentiamo di affermare che ogni docente impara dai propri studenti allo stesso modo in cui gli stessi studenti apprendono nozioni da un insegnante. Ogni singolo giorno, ogni singolo istante anche noi insegnanti apprendiamo qualcosa da voi, dai vostri sorrisi, dai vostri gesti, dalle vostre idee, dai vostri corpi".

Credo che sarà una scuola profondamente diversa quella che ci attenderà al ritorno: più consapevole e orgogliosa di sè, della propria missione, della propria indispensabilità. Una scuola più amata e più rispettata dentro e fuori, una scuola che mentre rassicurerà coi suoi ritmi cadenzati e la regolarità dell'incontro e dello scambio, saprà anche rischiare la sua creatività.

Che la nostalgia di oggi sia, insomma, la rinascita di domani.

