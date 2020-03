Emil Banca si sta organizzando per creare una corsia privilegiata dedicata a chi, nelle prossime settimane, avanzerà la richiesta di moratoria. “Non correte in filiale in questi giorni, per adesso state a casa e se avete necessità contattate il nostro servizio clienti o la vostra filiale d riferimento: tutte le procedure potranno essere attivate a distanza” è l’appello del direttore generale, Daniele Ravaglia. Anche nelle filiali di Parma Emil Banca sta mettendo in piedi un processo dedicato e una vera e propria task force per non togliere liquidità alle imprese in questo momento di emergenza.

