L'Ausl fa appello a medici e infermieri in pensione o che hanno cambiato lavoro: 'Dateci una mano'

Per affrontare l'emergenza coronavirus e anche gestire tutte le patologie non legate al Covid-19, arriva un appello molto mirato da parte dell'Ausl. "Se sei un medico o infermiere che in pensione o che hai cambiato attivitià ma hai voglia di dare una mano. Scrivi subito a gyrossi@ausl.pr.it

Indica tutti i tuoi dati la tua specializzazione o il tuo stato di servizio. Ausl valuterà l'impiego in attività anche di supporto all'emergenza sanitaria che stiamo attraversanto e valuterà attività anche NON COVID".

