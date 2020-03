L'ennesima bufala: disinfestazione con gli elicotteri su Parma

Gira ormai da diverse ore fra le chat dei parmigiani una bufala sulla disinfestazione dal cielo. Il messaggio, recapito a migliaia di telefonini, recita che questa sera «dalle 23 fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com'è c'è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare».

Tutto falso, anche se la notizia continua a circolare con l'aggiunta dei prodotti che saranno sversati sulla città, come amuchina, ddt o candeggina.

