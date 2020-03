Negozi e virus: chi ha messo il bancone alla finestra, chi regala la birra, chi va ad esaurimento scorte

«Non vorrei buttare tutti quei litri. Chi viene a pranzo, servito al tavolo ovviamente, o in altri orari, entro le 18 ovviamente». E’ il messaggio postato sui social da Marco Mascarino, gestore di un bar del quartiere Montanara, che ha deciso di regalare birra piuttosto che farla scadere.

Considerato il crollo delle vendite per l’emergenza legata al coronavirus, è uno dei ristoratori che sta preferendo regalare i propri prodotti piuttosto che far scadere tutto. In questo caso la foto pubblicata dall’esercente mostra alcuni fusti di birra, ma c'è chi propone insalate o anche semplicemente il gelato.

In tanti stanno cercando strategie ai tempi del virus. Una macelleria equina ha avvisato ai clienti che esaurirà la materia prima e poi chiuderà. Un locale storico come Pepèn ha deciso di lasciare i clienti fuori e servirli attraverso la finestra. Diversi parrucchieri ed estetiste hanno scelto, infine, di chiudere.

Intanto proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine. In provincia di Parma sono stati verificati oltre 180 locali e sono state comminate alcune sanzioni per il mancato rispetto delle norme antiassembramento.