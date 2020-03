Palazzi di Parma - La storia del Palazzo del Giardino

Prosegue il viaggio della Gazzetta alla scoperta dei palazzi di Parma. Domani - come ogni giovedì - raccontiamo attraverso voci autorevoli la storia di una dimora. Questa settimana è la volta del Palazzo del Giardino, nato come residenza del castellano visconteo e poi trasformato dai Farnese in luogo di piacere e in splendida galleria d'arte. Ampliato nel '600, bombardato nel '44, da decenni è sede del Comando provinciale dei Carabinieri. La narrazione corredata da foto, cronologia e curiosità, è a cura del professor Carlo Mambriani, che coordina anche l'intero progetto suddiviso in 36 puntate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA palazzi di parma