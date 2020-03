Romeno arrestato per maltrattamenti in famiglia

Domenica un equipaggio della squadra volante della polizia è stato chiamato da una donna romena che aveva appena subito un’aggressione fisica in casa da parte del marito, un connazionale. Gli agenti hanno trovato la coppia in strada: l’uomo classe ’82, cittadino romeno di origine moldave gravato da precedenti per reati contro la pubblica amministrazione, era in evidente stato di ubriachezza mentre la moglie, dall’altro lato del marciapiede, era in lacrime.

La donna descriveva il marito, unica fonte di sostentamento economico del nucleo familiare, come persona dedita all’abuso di alcol diventando violento nei suoi confronti.

L'uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Arresto convalidato dal Gip ieri.