Pizzarotti:

"Parma è deserta e fa male al cuore, ma è anche il segno che il messaggio è davvero passato. Sono orgoglioso dei miei cittadini". Intervistato su Rainews24, il sindaco di Parma ha detto: "Siamo stati tra i primi e tra i più feriti. Al Governo chiedo di dialogare e di non prendere misure che passino sopra la testa dei Comuni". E ancora: "Ai cittadini dico che serve pazienza per stare a casa e che servirà pazienza anche per permetterci di trovare le migliori soluzioni dal punto di vista economico e fiscale".

