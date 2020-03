Coronavirus, controlli nel Parmense: 43 persone e 3 locali denunciati (2 multati)

Sono state 43, nel Parmense, le persone denunciate ieri a seguito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine in collaborazione con le Polizie Locali per vagliare il rispetto delle misure introdotte dal Dpcm per il contenimento della diffusione del coronavirus. Nel dettaglio, si legge in una nota della Prefettura di Parma state 840 le persone oggetto di controllo mentre sono stati verificati 734 esercizi commerciali: 3 titolari sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e 2 sanzionati amministrativamente.

I servizi di controllo, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, hanno riguardato la viabilità sulle principali direttrici stradali della provincia e in ambito autostradale, e ferroviario; il trasporto pubblico locale e aeroportuale.

