Decisa la chiusura dei cimiteri di Parma

Al fine di fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione Coronavirus, la direzione Ade-Servizi Cimiteriali del Comune di Parma, in accordo con il sindaco Pizzarotti, ha disposto da oggi la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di Parma fino a data da destinarsi. Il provvedimento, si legge in una nota, è ritenuto necessario «per la tutela di tutti i cittadini, ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possano favorire gli assembramenti di persone».

Ad ogni modo, viene spiegato, saranno garantiti l’erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali come il trasporto, il ricevimento, l’inumazione, la tumulazione di feretri.

