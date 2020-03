Davines produce e dona a Parma gel igienizzante

Il Gruppo Davines ha scelto da subito di impegnarsi a sostegno dell’emergenza coronavirus all’interno del proprio territorio, l’Emilia Romagna. L’azienda cosmetica con sede a Parma ha dato il via alla produzione di un gel igienizzante mani per poterlo donare alle realtà maggiormente bisognose.

Ad oggi, 50.000 unità di gel igienizzante mani sono state consegnate - grazie alla collaborazione con «Forum Solidarietà" di Parma - a realtà che necessitavano di questo prodotto con estrema urgenza: case di riposo comunali, nonchè le sedi parmensi di Croce Rossa, Croce Gialla, Intercral, Comunità Betania, l’assistenza pubblica e le comunità di accoglienza per immigrati. Sessantamila ulteriori unità sono attualmente in produzione e verranno destinate entro i prossimi dieci giorni a queste associazioni, per un totale di oltre 100.000 pezzi elargiti al fine di far fronte all’emergenza Covid-19.