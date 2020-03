"Grazie", con una lettera la Polizia di Parma e tutti gli agenti, vogliono ringraziare appunto tutti i cittadini "che durante questi giorni di intensi controlli hanno inteso dimostrarci la loro vicinanza e la loro gratitudine per l’operato che la Polizia di Stato sta svolgendo per garantire l’osservanza delle misure previste dal Governo per il contenimento del Coronavirus".