L'appello di Pizzarotti al buon senso dei parmigiani: 'Restate a casa, ciascuno faccia la sua parte'

"Noi dobbiamo stare in casa il più possibile, è la settimana che ci porta al picco, facciamo la nostra parte", diretta facebook del sindaco Pizzarotti sull'emergenza coronavirus. Un appello e anche risposte alle domande più frequenti in questi giorni. E ancora un messaggio: "Non uscite". "Oggi Medicina, 16 mila persone, è stata chiusa dai militari. Se non vogliamo andare in questa direzione ognuno deve fare la sua parte". Più militari ora a Parma? "Le attività ora - risponde Pizzarotti - sono di presidio e attività collegate all'emergenza. Senza considerare che ci sono anche le persone malate. Non serve esercito ma responsabilità". E un messaggio-appello all'educazione e al rispetto dei parmigiani: "Mezz'ora uscite, ma non tutto il giorno". Argomento "tasse" Questa settimana la delibera per spostare gli incassi tari e tassa soggiorno per azzerare le rette di marzo. Pagare le settimane di servizio di febbraio. Non uno spostamento ma è un azzeramento della retta".

"Un grazie a tutto coloro che lavorano all'spedale, tutti coloro che lo fanno andare in un momento così critico. Anche gli autisti Tep che fanno funzionare il servizio e tutti coloro che fanno andare avanti la città". Pizzarotti ricorda anche: "Se siete impossibilitati a uscire non avete una rete parentale, c'è un servizio del Seirs. E anche qui servono volontari, se volete dare una mano". Mascherine: "In tutta Italia c'è un problema di approvvigionamento, per vari motivi, le priorità sono per le aziende sanitarie, le forze dell'ordine, insomma chi non può fermarsi. Appena avremo disponibilità ci metteremo d'accordo come le aziende per eventuali forniture". Fake news: "Con l'aggravarsi della situazione, fortunatamente sono sempre meno. L'invito è sempre guardare siti istituzionali e chi riporta notizie che arrivano da siti istituzionali". Supermercati, "potrebbero chiudere la domenica, anche per dare sollievo a chi ci lavora e proteggersi loro stessi un giorno in più, per anni abbiamo vissuto con i supermercati chiusi la domenica, possiamo farlo anche ora". L'invito anche qui è " quello di fare una spesa non tutti i giorni ma fare una piccola scorta per uscire il meno possibile, magari scorta per una settimana. L'invito è anche di scegliere i supermercati, cambiare abitudini e diistribuirsi meglio sul territorio anche come orari" Sanificazione delle strade: "Non è prescritto da nessun protocollo la sanificazione delle strade. Noi i lavaggi li facciamo tutto l'anno, Reggio li fa di giorno e si vedono, noi li facciamo di notte in zone di traffico e passaggio. E' molto più importante pulire il nostro cellulare che le strade, fino a che non arrivano indicazioni dalle autorità in tal senso, indicazioni sicuramente efficaci, noi continuiamo su questa linea! . Parchi: "Abbiamo chiuso quelli con i cancelli, sta a noi essere rigorosi nelle attività che facciamo, parliamoci e diciamoci di stare il più in casa possibile". Pizzarotti conclude: "Abbiamo la fortuna di essere sani, facciamo la nostra parte. Non siamo in una situazione di dover decidere chi curare in base alla gravirtà, non arriviamoci però". "Da oggi anche le Piccole Figlie offrono il loro aiuto". "Facciamo la nostra parte. La prova è ancora lunga, non siamo ancora a metà del guado, ma abbiamo intrapreso un percorso che dobbiamo portare a termine"." Ringrazio anche le persone che lavorano nelle aziende, nelle pompe funebri, che sono a contatto con le situazioni peggiori. Anche loro sono al servizio della comunità".