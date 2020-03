Un momento brutto e duro. In tanti sono in trincea, in prima linea per combattere il coronavirus e i suoi tragici e devastanti effetti. In primis medici e tutto il personale dell'ospedale Maggiore. I Boys Parma, con uno striscione appeso davanti all'ingresso di via Abbeveratoia ringraziano tutti i camici bianchi, verdi e tutti coloro che stanno aiutando i malati e la città ad uscirne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA