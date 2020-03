Il punto sulle azioni intraprese dall’Ospedale Maggiore nelle parole di Massimo Fabi, direttore del Maggiore. «Il mio primo pensiero ai professionisti del Maggiore che stanno dando il massimo per curare i pazienti. Nessuno è lasciato solo. E poi la cosa più importante per tutti: «Proteggetevi, fatelo per voi e per i vostri cari e state a casa».

