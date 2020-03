Stefano ce l'ha fatta, è guarito:

Tre settimane di "tensione", poi la telefonata ieri (dopo due tamponi negativi): lei è fuori. Stefano Scarica, ristoratore parmigiano (proprietario del Sound cafè), racconta la Tg1 la sua storia. Ha contratto il Covid ed è guarito. Lo fa con un messaggio: "Non dobbiamo mollare" e "mai abbattersi", "Ce la possiamo fare". Tre settimane di tensione, come dice lui. Inizia tutto il 21 febbraio, con una febbre bassa ma con le forze azzerate: "roba da 18 ore a letto", "da non restare in piedi". Poi il 29 "sono svenuto, mi ha soccorso la mia compagna che è infermiera". La corsa all'ospedale, la diagnosi e le cure. Il messaggio ai malati, adesso, è "Un abbraccio a tutti, non abbatetetevi, dovete lottare". Fisico ma anche "lotta psicologica". E "Mai abbattersi".

