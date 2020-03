la Provincia moltiplica gli sforzi per la lotta al contagio

A fronte della crescente diffusione dell’emergenza Coronavirus, anche la Provincia moltiplica gli sforzi per contenere il contagio. Da lunedì prossimo anche la polizia provinciale sarà impegnata sulle strade per effettuare controlli sui cittadini circolanti nonostante i divieti .E’ stato chiuso, come da ordinanza del presidente Bonaccini, e di concerto col sindaco di Colorno, il parco della Reggia.

Il lavoro degli uffici si svolge in prevalenza da remoto, con pochi rientri programmati in modo da avere in ciascun locale non più di una persona presente per giorno. Anche l’attività istituzionale prosegue, ma a distanza.

”Stiamo facendo tutti la nostra parte – afferma il presidente Diego Rossi - L’invito ai cittadini è di fare altrettanto: RESTATE A CASA!”