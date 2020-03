Non solo ristoranti, bar e alimentari: cresce la lista di chi offre la consegna a domicilio

Aumentano le adesioni all’iniziativa proposta dall’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Parma di creare un elenco delle attività commerciali che effettuano consegna delle proprie merci al domicilio dei clienti.

L’iniziativa, partita la settimana scorsa con la pubblicazione nel portale del Comune www.comune.parma.it della lista di alcuni esercizi del mondo della ristorazione disponibili ad effettuare un servizio di delivery gratuito, è stata molto apprezzato sia dai cittadini che dagli esercenti parmigiani.

In pochi giorni l’elenco è più che quadruplicato e stanno aderendo all’iniziativa non solo le attività che si occupano della vendita di prodotti alimentari ma anche atri esercizi commerciali come librerie, profumerie, negozi di oggettistica e di rivendita cibo e accessori per animali e affini.

Ad oggi le attività che offrono servizio di consegna a casa sono suddivise (e pubblicate sul portale del Comune di Parma) in tre categorie:

Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Pasticcerie

Gastronomie, Forni, Negozi alimentari (frutta e verdura, macellerie)

Vendita di prodotti non alimentari

“L’iniziativa permette di creare un circolo virtuoso in grado di aiutare sia i cittadini che per far fronte all’emergenza COVID-19 si trovano a dover limitare i propri spostamenti, sia le attività commerciali che trovano un’alternativa allo chiusura delle propria attività al pubblico in ottemperanza al DPCM dello scorso 11 marzo” – sottolinea l’Assessore Cristiano Casa.

Ricordiamo che gli esercenti che vogliono segnalare la propria disponibilità a fornire servizio di delivery potranno farlo inviando un mail a sviluppoeconomico@comune.parma.it ed indicando il nome dell’attività, il recapito telefonico e la categoria merceologica.

A seguire la lista delle attività che ad oggi hanno aderito al progetto:

Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Pasticcerie

Agriturismo Santa Felicita 0521 494950

Bastian Contrario - pub specializzato in birra artigianale 3478113440

Cantina Canistracci 0521 1472266 351 9724961

L'Acquolina D'Azeglio 0521 289581

Peter Pan wine bar 0521 289407 329 7425773

Gelateria al Polo 331 7881722

Gelateria Floridita - 0521 253604

Gelateria Harnold's - 0521 290794

Gelateria Millevoglie - 0521 258716

La Cornetteria - 0521 573126

Adamo Pizzeria - 0521 939146

C’è pizza per te 3 - pizzeria 0521 290334 - 349 2993128

I due gatti - pizzeria - 0521 238901

Pizza e cuore - 0521 481412

Pizza Fantasy - 0521 257373 - 366 3487722

Pizzeria da Luca - 0521 780878

Pizzeria Da Simone - 0521 1912181

Pizzeria il Profeta - 0521 282899

Pizzeria Reale - 0521 522951

Antica Osteria Tre Ville - 0521 272524​​​​​​​

Artai - osteria parmigiana - 370 3286861 - 0521 572077

Ceci Pasta & Shake - 0521 1510620

Corale Verdi - 0521 237912

Corrieri - 0521 234426

Curcuma e mango - cucina indiana - 0521 271214

Gallo d’oro - 0521 208846

I Love Pesce - 0521 1999008

i tri siochet​​​​​​​ - 0521 968870

Il Bocconcino - 0521 674273

La maison di gourmet - 0521 645310​​​​​​​

Meet Hamburger Gourmet - 0521 1713812

Osteria dei Servi - 0521 231211 - 331 5253463

Osteria del Teatro - 0521 208455 - 345 4675950

Osteria I Tre Porcellini - 0521 957652

Perlage ristorante - 0521 781137

qualunquemente mangi - 0521 1747735

Ristorante pesce Sea&no - 0521 181380

Ristorante Pizzeria Il Mito - 3207877364

Ritual Ristorante Messicano & Steakhouse, - 0521 929715

T bone station - 800 969826

Totò e Peppino (ristorante e pizzeria) - 0521 673149

Gastronomie, Forni, Negozi alimentari

Alimentari Marchesi - 0521 963904

Bacovia Alimentari - 0521 1651118

Caseificio Ugolotti - 0521 486769 - 338 3947894​​​​​​​

Cioccotèca di Tentazioni s.r.l.s. a socio unico - 349 9823464

Dolceria Zanlari​​​​​​ - 0521 988949

Drogheria di una volta - 347 8948692

La Bottega di Vicofertile - Minimarcket - salumeria - frutta e verdura - gastronomia pronta - 338 3279770

La cantina della carne - 0521 289567

La Cantina di Fausto - 3280541156

Macelleria entrecote - 0521 1627130

Nautilus Sea Food - 0521246511

Ortofrutta Molinetto​​​​​​​ - 0521 985213 - 333 5394777

Pastificio Michele - 342 8005394

Salumeria macelleria Nadotti - 0521 243258

Somyfruit​​​​​​​ - 320 8118831 - 0521 1650721​​​​​​​

Verosapore - la bottega del contadino - 340 6851559

www.nutribees.com Food Delivery

Caseificio Ugolotti​​​​​​​ - 0521 486769 - 338 3947894

Bottega e Cucina - Gastronomia Parmigiana - 349 8016405 - 0521 714236

Da Giovanni - 0521 483030

Festa di rapa - gastronomia vegetariana e vegana - 0521 1402018

Gastro bar Sapori di Casa - 349 2416548

Gastro Bar sapori di casa gastronomia - 349 2416548 - 347 9928556

Gastronomia Orlandini - 0521 1759510

Humus Bio Bakery Bistrot - 0521 992303

La Prosciutteria​​​​​​​ - 0521 234188

La Rocca di Romani - 0521 244381

La Salumeria Verdi - 0521 208100

La San Leo srl - gastronomia, salumi e pasta fresca - 0521 1551753

Officina Gastronomica - 0521 967327

Salumeria garibaldi - gastronomia parmigiana - 0521 235606

Salumeria Gastronomia Poletti - 0521 487746

Tuttisapori di Parma - Gastronomia - 0521 966093

Pane & co (chiusi il sabato pomeriggio) - 0521 258659

Panetteria Anna - 0521 239038

Panificio Centrale - 0521284318

Torrefazione Pelco​​​​​​​ - 340 3454095

Vendita di prodotti non alimentari Natura Selvaggia B.A.R.F. & non solo - 320 0325499

Cibo e Accessori per animali domestici Dog Stories Petshop - 0521 710988

Cibo e Accessori per animali domestici Eco Store​​​​​​​ - 0521 236811

Consumabili per la stampa Nadalini Gian Franco & c - 347 5934472



cosmetici e prodotti igiene personale

Libreria Medico Scientifica - 0521 234593

Libreria My Euro Island​​​​​​​ - 349 6421946

Oggettistica

Bocchi centro tv elettrodomestici - 338 9867898



​​​​​​​Riparazioni e vendita con consegna ed installazione a domicilio di grandi e piccoli elettrodomestici