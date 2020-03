Era in piazzale Corridoni con amici: e arriva l'arresto

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Parma hanno arrestato un 39enne di origine albanese senza fissa dimora trovato in compagnia di altri connazionali in piazzale Corridoni. Non riuscendo a giustificare la sua presenza lì, è stato denunciato. Ma dai controlli nella banca dati è emerso che doveva ancora scontare un anno di reclusione poichè giudicato definitivamente colpevole del reato di falsa attestazione sull’identità personale commesso a Cremona nel 2011. E' stato duinque arrestato e trasferito al carcere di Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA