Ore in fila (e ammassati) per la spesa? Una lettrice: 'Ecco una soluzione possibile'

Si prende il numero e si attende in auto il proprio turno. Si scende solo dopo la chiamata diffusa ovunque dall’altoparlante.

Ecco l’idea anti-assembramento nata da una lettrice, Francesca, parmigiana in fila di fronte a un megastore «per due ore e insieme ad altre duecento persone».

Così le è venuta in mente questa strategia, «naturalmente attuabile solo per i grandi supermercati muniti di parcheggio – spiega la donna, che ha anche contattato una popolare catena cittadina per proporre la sua misura –. Sostanzialmente basterebbero un distributore di numeri e un altoparlante. Con l’obbligo di dover trascorrere l’attesa in auto e di poter scendere solo alla chiamata di qualche numero precedente al proprio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA CORONAVIRUS