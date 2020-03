Quelli che non stanno (senza valido motivo) a casa: in un giorno 75 denunciati. Bene i negozi

Impegno quotidiano, per le forze dell'ordine, quello dei controlli sul rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei successivi, tutti mirati al contenimento della diffusione del virus COVID-19. E purtroppo i numeri raccontano ancora di tante dannose trasgressioni alle regole. Nella sola giornata di ieri i controlli fatti da polizia e carabinieri in collaborazione con le Polizie locali, e da Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera nei rispettivi ambiti di competenza, tra Parma provincia le persone controllate sono state 1090, di cui 75 denunciate per la mancanza di un valido motivo ad essere fuori casa.

Bene il fronte degli esercizi commerciali; su 942 controllati, non è stata rilevata nessuna infrazione.

Il monitoraggio del territorio proseguirà nei prossimi giorni con il massimo rigore.