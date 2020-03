Ancora troppa gente in giro: sabato altri 84 denunciati

Altri 84 denunciati per non aver rispettato il decreto del presidente del consiglio dei ministri. Più altri quattro denunciati per altri reati. Questo il consuntivo del lavoro delle forze dell'ordine nella giornata di ieri.

I controlli delle forze dell'ordine di sabato hanno avuto questi risultati:

- persone controllate: 974

- persone denunciate ex art.650 c.p.: 84

- persone denunciate ex artt.495 e 496 c.p.: 1

- persone denunciate per altri reati: 3

- persone arrestate: 0

- esercizi commerciali controllati: 968

- titolari di esercizi commerciali denunciati ex art. 650 c.p.: 2

- titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente: 0

- sospensione esercizi commerciali ex art. 15 D.L. 14/2020: 2

Il monitoraggio del territorio proseguirà nei prossimi giorni con il massimo rigore.