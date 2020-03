Non può che essere l'economia ai tempi del coronavirus al centro dell'inserto economico in edicola domani con la Gazzetta. Focus sul boom (forzato) di pagamenti digitali, sui risvolti fiscali del decreto «Cura Italia», sul ruolo dell'IT in questo momento e sulle mosse della Bce. Per «La parola all'esperto» il tema dei cantieri aperti in questo periodo. Inviate le vostre domande su fisco, previdenza, lavoro, casa a esperto@gazzettadiparma.net

