Diffonde un video falso: denunciato

Quel video caricato in rete è diventato, come si dice, in poco tempo virale. Peccato che racconti una storia del tutto falsa e sbagliata. Il video infatti, secondo chi l'aveva caricato, mostrava il comportamento di due dipendenti del Comune intente ad oziare all'aria aperta. Mentre in realtà, si legge in un comunicato diffuso dagli uffici municipali, le due dipendenti erano intente a svolgere il proprio lavoro, nel pieno rispetto delle norme previste per il contenimento del Coronavirus. «Le due operatrici del settore Sociale si erano spostate al di fuori del palazzo ex sede della Provincia, per poter effettuare una riunione a distanza con una équipe di colleghi, dato che nei locali all’interno la linea funzionava ad intermittenza. Ma qualcuno vedendole ha frainteso e dopo avere inveito contro di loro ha girato il video senza tener conto che lo spostamento è avvenuto per poter svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto delle regole». Il Comune ha sporto denuncia alle autorità competenti contro l'autore del video per difendere le sue dipendenti. r.c.

