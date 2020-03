Prefettura e sindaci: 'Non andate oggi a recuperare pc aziendali. Domani sarà consentito'

E' una pioggia di domande, quelle che stanno arrivando in queste ore a prefettura e sindaci da parte di titolari di aziende e lavoratori dopo la stretta ulteriore decisa dal Consiglio dei ministri. il nuovo decreto prevede la chiusura in tutto il territorio nazionale di ogni attività produttiva che non sia indispensabile a garantire beni e servizi essenziali, concedendo solo il lavoro in modalità smartworking. E in attesa che venga chiarito - si prevede nel tardo pomeriggio - quali attività vengano chiuse (la discussione in corso riguarda la scelta tra codice Ateco o filiere), l'unica cosa chiara è, al momento, che non è consentito andare oggi a prendere i documenti e i pc necessari per lo smartworking in azienda o uffici, e chi lo fa rischia di incappare nei controlli e nelle denunce.

"Domani sarà invece consentito", è la precisazione.