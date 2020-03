Quelli che non stanno a casa: 84 denunce in un giorno. Sospesa l'attività di due negozi

I numeri dei controlli sono elevatissimi: 974 persone e 968 negozi nella sola giornata di ieri da parte delle Forze dell’Ordine, in collaborazione con le Polizie locali, da Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera nei rispettivi ambiti di competenza. Ma ci sono ancora troppe persone che violano le norme del decreto che mira al contenimento dell'epidemia di Covid-19. Sono 84 le persone denunciate, infatti, mentre due titolari di negozi sono stati denunciati e le attività sospese per non aver rispettato le regole che riguardano il commercio ai tempi del virus, a partire da orari di apertura e distanze di sicurezza. Il monitoraggio del territorio proseguirà nei prossimi giorni con il massimo rigore.

Ieri in tutta Italia le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate, ancora un record. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 75.362, denunciati 142 esercenti e sospesa l’attività di 20 esercizi. Salgono così - informa il Viminale - a 1.858.697 le persone controllate dall’11 al 21 marzo, 82.041 quelle denunciate per mancato rispetto di ordine dell’autorità, 1.943 per false dichiarazioni; 910.023 gli esercizi commerciali controllati e 2.119 i titolari denunciati.