Il coronavirus non dà tregua ai Missionari Saveriani. Nel giro di poche ore sono morti altre due religiosi nella casa madre, che si aggiungono ai dieci dei giorni scorsi. Si tratta di padre Stefano Coronese (88 anni), molto conosciuto in città per il suo grande legame con il mondo scout, e padre Gerardo Caglioni (73 anni), stimato tra i parmigiani per gli anni di missione vissuti in Messico e in Sierra Leone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA missionari saveriani

coronavirus