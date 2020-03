Aci Infomobility: 800.18.34.34 il numero verde sulla mobilità nazionale

800.18.34.34 è il numero verde che - a partire da martedì 24 marzo - ACI Infomobility metterà a disposizione dei cittadini, per informazioni relative alla situazione dei trasporti nel nostro Paese (trasporto pubblico locale, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, ecc.) oltre che sull’operatività degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L’800.18.34.34 - già attivo per le notizie Luceverde sulla viabilità - chiarirà, inoltre, di cosa può avere bisogno e quali documenti deve portare con sé chi ha necessità di spostarsi in questo periodo di emergenza. Il numero verde - attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 - sarà gestito da un team di risorse specializzate ACI Infomobility, che - nel pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus - lavoreranno da casa, in regime di smart working. Notizie ed approfondimenti sono disponibili anche su www.luceverde.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA Infomobility

aci

coronavirus