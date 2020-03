Parma, Ztl e varchi disattivi fino al 3 aprile

Fino al 3 aprile zona ztl accessibile h24: l'intento dell'ordinanza emessa oggi dal Sindaco, in questo momento di emergenza sanitaria, è quello di ridurre gli spostamenti dei cittadini e le attività, limitandole a quelle previste dal decreto per le misure urgenti di contenimento e gestione del Coronavirus, e contemporaneamente, di rendere agevoli gli spostamenti di tutti coloro che sono impegnati a fronteggiare sul campo la situazione, ovvero personale sanitario, volontari, e coloro che si occupano della distribuzione di alimenti, farmaci e beni di primaria necessità.

Da oggi dunque, e per tutta la durata dell'ordinanza relativa, sono sospese le Zone a Traffico Limitato (ZTL), con contestuale disattivazione del sistema elettronico del rilevamento dei transiti.

Inoltre, da oggi e per tutto l’anno 2020, viene esteso a tutto il personale medico che ne farà richiesta il permesso di transito e sosta ABM (Annuale per Medici di Base), per i quali viene sospeso il pagamento del diritto di emissione annuale e del costo una tantum sul nuovo pass.

Il provvedimento, che risponde ad una richiesta da parte dell’Ordine dei Medici di Parma, è finalizzato ad estendere la possibilità di utilizzo del permesso da parte di tutti i medici in servizio, rendendo il rilascio il più rapido e snello possibile.