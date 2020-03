Unicredit dona 46mila euro a comitati Cri E-R

UniCredit amplia il proprio impegno a supporto della Croce Rossa Italiana nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 e dona un totale di 46.500 euro ai comitati Cri di Piacenza, Parma, Modena e Rimini.

Grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica, la banca ha reso noto che effettuerà a livello nazionale una donazione di 360mila euro alla Cri e a venti comitati locali che operano sui territori per l’acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici nonchè di un’unità mobile-operativa attrezzata per il coordinamento dell’emergenza.

Inoltre il Gruppo ha messo a disposizione della Croce Rossa Italiana un conto corrente solidarietà completamente gratuito (IT93H0200803284000105889169 intestato a Associazione Croce Rossa Italiana) per la raccolta fondi a supporto di tutte attività che la Cri sta mettendo in atto per affrontare la crisi.

