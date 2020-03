Il Sert: 'E' emergenza anche per i tossicodipendenti: rischio nuovi senza tetto'

E’ un fronte sconosciuto ma ugualmente drammatico in epoca covid19. E’ quello che stanno vivendo gli operatori dei Servizi per le dipendenze delle Aziende Usl, le strutture che quotidianamente si confrontano con i tossicodipendenti. Se l’attività ambulatoriale e di assistenza prosegue regolarmente, ovviamente con i dispositivi di sicurezza, diventa molto pericolosa per sè e per la collettività la situazione di chi è in cerca droga nel circuito illegale dello spaccio.

«Ci sono diversi casi in cui il tossicodipendente esce per cercare la droga e poi non può più fare ritorno a casa - spiega Maria Antonioni, responsabile del Serd dell’azienda Usl di Parma - Chi abita con lui, spesso genitori anziani, ha infatti paura del contagio e così lo lascia fuori. Si creano nuovi senza tetto in preda alla disperazione: una emergenza gravissima per il tossicodipendente e per tutta la comunità».

A Parma sono già diverse le segnalazioni e così l’appello è «a rivolgersi alle strutture di sostegno come i Sert», i Servizi per le dipendenze, «anche se non si è in cura. E’ fondamentale monitorare questi casi ed evitare che possano diventare motori del contagio».

Situazione diversa, come detto, per chi invece sta già seguendo una terapia. «Per chi si rivolge al Sert da prima dell’emergenza pericoli non ce ne sono - conclude Maria Antonioni - L’accesso alla struttura è regolata e tutto sta svolgendo in massima sicurezza».

