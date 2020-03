A domicilio i prodotti del mercato 'La Corte' di piazza Lubiana

Anche il mercato degli agricoltori "La Corte" di piazza Lubiana e di via Imbriani, come tutti i mercati, è stato sospeso dall'ordinanza per il contrasto e il contenimento del Coronavirus.

L’attività dei produttori del consorzio "La Corte" non si ferma però, alcuni di loro hanno infatti dato la propria disponibilità ad effettuare la consegna a domicilio per i clienti abituali e per chi vorrà apprezzare le eccellenze arrivate direttamente dai loro campi: un servizio in più per la cittadinanza che potrà ricevere a casa, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme, i prodotti genuini a chilometro zero tanto apprezzati settimanalmente.

“Siamo molto contenti che anche i produttori del mercato "La Corte" siano disponibili ad effettuare le consegne a domicilio e come Amministrazione Comunale siamo ovviamente contenti di poter promuovere questo servizio – commenta l’assessore alle Attività produttive Cristiano Casa – Si tratta di una attività importante per chi lavora, che può così dare continuità alla sua produzione, ed è molto utile per i clienti parmigiani che possono continuare ad acquistare prodotti a km 0 di grande qualità”.

AZIENDE DISPONIBILI CONSEGNE A DOMICILIO

AZ. AGR. GIAROLI STEFANO prodotti orticoli freschi 3336324520

L’ ORTO SOTTO CASA prodotti orticoli freschi lortosottocasa@gmail.com 3884452561

IL GELSO DI PAOLA VAGNOTTI prodotti frutticoli freschi 3487764105 Pagina FB

SOC. AGR. SALICETO formaggi latticini vari info@saliceto.com 0521857193 -3773259069

SOC. COOP. IL BATTISTERO formaggi latticini vari www.caseificioilbattistero.it

DALL’ AGLIO SS formaggi latticini vari 3472390591

ARALDI PIETRO E LUIGI SS formaggi latticini vari www.agricolaaraldi.it 0521806162

CAMPANA VALENTINO carne bovina 3403172721

SOC. AGR. S. PAOLO SS carne bovina e suina info@agricolasanpaolo.it 052559150 3333967895

LA GACCIOLA formaggi caprini 3463951130

AZ. AGR. LA STREGA ROSSA DI SARTI T. miele 3396775485

AZ. VIGNE DEI CAVALLI vino vignedeicavalli@gmail.com 3486515804 3479738670

AZ. AGR. LEONI GUIDO prodotti frutticoli freschi Fb Agricola Leoni

EREDITA’ DAL PASSATO pane e farine 3356070640 info@ereditadalpassato.it APP EREDITA’ DAL PASSATO