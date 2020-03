Addio a Paolo Vettori, presidente di Assogasmetano e storico numero uno di Federmetano

Lutto nel settore del metano italiano. E’ morto a Parma il 23 marzo, il presidente di Assogasmetano, Paolo Vettori, già storico presidente, dal 1974 al 2008, di Federmetano. «Con la sua scomparsa - si legge sul sito di Assogasmetano - abbiamo perso un punto di riferimento, la nostra guida sicura e coraggiosa: il nostro settore deve molto a lui e tanto ha beneficiato dal suo operato, dalle sue battaglie, spesso vinte e gli obiettivi raggiunti grazie alla sua tenacia».

A esprimere cordoglio per la morte di Vettori, tra gli altri, il Centro Studi Promotor che «si associa al dolore della famiglia, degli amici e degli estimatori» e la Federmetano che ha appreso della scomparsa, si legge, «con sgomento e tristezza».

Con il suo addio, si legge sul sito dell’associazione, «non abbiamo perso solo l’uomo, ma il riferimento per quanti si adoperano e lottano per la diffusione del metano per autotrazione. Ci mancheranno la sua sagacia e la sua ironia. Quello che non perderemo sarà il suo esempio e i frutti del suo prezioso lavoro».

(Foto: www.federmetano.it)