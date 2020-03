Alcuni uffici chiusi e altri a singhiozzo Ecco la mappa

PER RITIRARE LE PENSIONI ALLO SPORTELLO

Le pensioni del mese di aprile verranno erogate a partire da domani per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una postepay evolution. I pagamenti allo sportello saranno invece effettuati secondo il seguente calendario:

UFFICI POSTALI APERTI TUTTI I GIORNI

I cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

PER UFFICI POSTALI NON APERTI SU 6 GIORNI SI PROCEDE

COME SEGUE

SU 5 GIORNI

I cognomi: dalla A alla C giorno 1

dalla D alla G giorno 2

dalla H alla M giorno 3

dalla N alla R giorno 4

dalla S alla Z giorno 5

SU 4 GIORNI

I cognomi: dalla A alla C giorno 1

dalla D alla K giorno 2

dalla L alla P giorno 3

dalla Q alla Z giorno 4

SU 3 GIORNI

I cognomi: dalla A alla D giorno 1

dalla E alla O giorno 2

dalla P alla Z giorno 3

SU 2 GIORNI

I cognomi: dalla A alla K giorno 1

dalla L alla Z giorno 2

Per tutti gli Uffici Postali aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata. Siamo a ribadirle pertanto che ciascun cliente è invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili.



UFFICI POSTALI IN PROVINCIA DI PARMA

CHIUSI 46 SU 114

Bardi: Pione - Berceto: Ghiare di Berceto - Borgo Val di Taro: Ostia di Borgo Val di Taro - Busseto: Roncole Verdi - Collecchio- Ozzano Taro - Corniglio: Beduzzo, Ghiare di corniglio - Felino: San Michele di Tiorre - Fidenza: Fidenza Via Zani - Fontanellato: Parola - Fontevivo: Bianconese - Langhirano: Pilastro - Medesano: Felegara, Ramiola, sant'andrea dei bagni - Montechiarugolo: Basilicanova, Montechiarugolo - Neviano degli Arduini: Bazzano, Scurano, Mediano - Noceto: Ponte Taro, Costamezzana - Palanzano: Ranzano - Parma: PARMA 6 Piazzale Santa Croce, PARMA 3 Borgo Tommasini, PARMA 11 Largo Novaro, PARMA 7 Piazzale XXV Aprile, San Pancrazio parmense, Fontanini, Chiozzola, San Prospero parmense, Vicofertile, Viarolo - Polesine Zibello: Zibello - Roccabianca: Roccabianca - Salsomaggiore Terme: Salsomaggiore Terme 1, Tabiano - Sissa Trecasali: Ronco Campo Canneto, Trecasali - Sorbolo Mezzani: Mezzano inferiore, Mezzano superiore - Terenzo: Cassio - Tizzano Val Parma: Lagrimone - Tornolo: Santa maria del taro - Torrile: Torrile - Traversetolo: Castione de' Baratti.

APERTI FINO ALLE 18 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E IL SABATO

FINO ALLE 12.35

Parma - PARMA CENTRO Via Pisacane

APERTI la MATTINA DA LUNEDÌ A VENERDÌ

Fidenza - FIDENZA 1 Piazza Longo

Parma - PARMA SUD MONTEBELLO, PARMA 8 Via Venezia, SAN LAZZARO PARMENSE



APERTI MATTINA A GIORNI ALTERNI

ALBARETO: lun-mer-ven. BARDI: lun-mer-ven. BEDONIA: mar-gio-sab. . BERCETO: lun-mer-ven. BORGO VAL DI TARO: mar-gio-sab. BUSSETO: mar-gio-sab. CALESTANO: lun-mer-ven. COLLECCHIO: lun-mer-ven. COLORNO: mar-gio-sab. COMPIANO: mar-gio-sab. CORNIGLIO: lun-mer-ven. FELINO: mar-gio-sab. FONTANELLATO: mar-gio-sab. FONTEVIVO: mar-gio-sab. FORNOVO DI TARO: lun-mer-ven. LANGHIRANO mar-gio-sab. LESIGNANO DE' BAGNI: lun-mer-ven. MEDESANO: lun-mer-ven. MONCHIO DELLE CORTI: mar-gio-sab. MONTICELLI TERME - Montechiarugolo: mar-gio-sab. NEVIANO DEGLI ARDUINI: lun-mer-ven. NOCETO: mar-gio-sab. PALANZANO: mar-gio-sab. PARMA - PARMA 1 Largo Mercantini: lun-mer-ven. . PARMA 5 Strada Costituente: mar-gio-sab. PARMA 9 Vicolo Lago Le Ore: lun-mer-ven. PARMA 2 Via Verdi: mar-gio-sab. PARMA 4 Via Paganini: lun-mer-ven. PARMA 10 Via Sante Vincenzi: mar-gio-sab. Baganzola: lun-mer-ven. Vigatto: mar-gio-sab. Fontana: lun-mer-ven. POLESINE PARMENSE - Polesine Zibello: lun-mer-ven. FONTANELLE - Roccabianca: lun-mer-ven. SALA BAGANZA: mar-gio-sab. SALSOMAGGIORE TERME: lun-mer-ven. SAN SECONDO PARMENSE - San Secondo Parmense: mar-gio-sab. SISSA - Sissa Trecasali: lun-mer-ven. SOLIGNANO: mar-gio-sab. SORAGNA: lun-mer-ven. SORBOLO - Sorbolo Mezzani: mar-gio-sab. TIZZANO VAL PARMA: lun-mer-ven. TORNOLO: lun-mer-ven. SAN POLO - Torrile: lun-mer-ven. TRAVERSETOLO: lun-mer-ven. VARSI: lun-mer-ven. VARANO DE' MELEGARI: lun-mer-ven.

APERTI NEI GIORNI PREVISTI (NESSUNA VARIAZIONE)

Albareto - Bertorella. Bedonia - Ponteceno. Bore - Bore. Calestano - Marzolara. Compiano - Cereseto. Corniglio - Bosco di Corniglio. Langhirano - Pastorello. Medesano - Varano Marchesi. Monchio delle Corti - Valditacca. Pellegrino Parmense - Pellegrino Parmense. Solignano - Specchio. Terenzo - Terenzo. Tornolo - Tarsogno. Valmozzola - Mormorola e Valmozzola stazione. Varsi - Pessola