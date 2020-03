Erreà Sport (realizza) dona tute speciali alla Croce Gialla di Parma

In questo momento di grave difficoltà ed emergenza sanitaria, Erreà Sport ha deciso di dare il suo personale contributo mettendo a disposizione tutta l’esperienza acquisita in anni di produzione di capi per lo sport e di ricerca di tessuti altamenti tecnici.

Dopo un attento studio ha, infatti, messo a punto e prodotto delle speciali tute destinate all’Associazione Seirs Croce Gialla Parma, divise che gli operatori sanitari impiegheranno per spostare le persone colpite dal Covid-19 da un reparto all’altro delle strutture ospedaliere di Parma e provincia.

Si tratta di tute realizzate nell’esclusivo tessuto Ti-energy caratterizzato dall’impiego di nano-particelle di argento e titanio inserite direttamente nelle fibre del tessuto le quali conferiscono importantissime proprietà idrorepellenti e antibatteriche.Tali particelle sono in grado di creare una barriera che impedisce a qualsiasi liquido di penetrare in profondità (allontanando in questo modo il rischio di contagio) e grazie alla presenza di argento sono in grado di combattere la proliferazione batterica. Qualità fondamentali per chi sta operando in questo delicato momento per combattere,con ogni strumento, il virus.

Le tute, grazie a questo rivoluzionario tessuto, saranno lavabili per essere igenizzate e sostituite ad ogni singola operazione di spostamento con il vantaggio di tempi di asciugatura estremamente rapidi.

Un piccolo aiuto per ringraziare chi sta operando ogni giorno e senza sosta per fronteggiare l’emergenza, con l’intento che ognuno, nel proprio piccolo, può continuare fare la propria parte.